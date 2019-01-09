ليبيا – شرعت مديرية أمن الجفارة والزاوية أمس الثلاثاء بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة على طول الطريق الساحلي المار بالحدود الإدارية بالمديرتين.

داخلية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وضع الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي جرى بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن المجاورة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الموضوعة تأتي لضمان أمن وراحة مستعملي الطريق الرابط بين منطقة الجفارة والمناطق المجاورة.

وثمنت الوزارة كافة الجهود التي تبذلها مديريات الأمن بالمناطق للحفاظ على الأمن والإستقرار.

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