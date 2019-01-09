داكار – فازت مصر، امس، بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المزمع أن تقام في يونيو / حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد القاري للعبة “كاف” في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوقت مصر على منافستها جنوب إفريقيا في نيل تنظيم العرس القاري، حيث حصلت الأولى على 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

وامتنع عضوان في المكتب التنفيذي لـ “كاف” عن التصويت، فيما اعتذر ممثل أنغولا عن الحضور لظروف مرضه.

يذكر أن أعضاء المكتب التنفيذي الذين لهم حق التصويت على الدولة المستضيفة للبطولة القارية، يبلغ عددهم 20 عضوا.

واعتمدت مصر في استضافة أمم إفريقيا بعض مصادر القوة، على رأسها جاهزية 14 ملعبا في 5 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، لاستضافة مباريات وتدريبات المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة.

وبذلك، تكون مصر قد حصلت على تنظيم البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، بعدما سبق لها استضافتها أعوام 1959، و1974، و1986، و2006.