ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة وذلك خلال زيارته لمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

معيتيق أكد بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق على أهمية الدور الذي تلعبه الخارجية في علاقة ليبيا مع الدول باعتبارها نافذتها على العالم .

وشدد عضو الرئاسي على ضرورة أن يتماشى برنامج عمل الوزارة وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي والاستمرار في التعاون مع القطاعات الأخرى بما يحقق الاستقرار والتنمية وفقاً لذلك.

وبدوره، أوضح سيالة أن برنامج عمل الوزارة للسنة الحالية تم الإعداد له ويندرج وفق الميزانية الجديدة بعد اعتمادها.