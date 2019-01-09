وسط إجراءات أمنية مشددة .. بومبيو يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها

وسط إجراءات أمنية مشددة .. بومبيو يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها

العراق – وصل صباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة سرية لم يعلن عنها سابقا.

وقال مراسل RT إن “بومبيو وصل إلى العاصمة العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد ومحيط المنطقة الخضراء”، مبينا أنه “سيلتقي رئيسي البرلمان والحكومة وعددا من المسؤولين”.

ولم تكن زيارة بومبيو إلى العراق على جدول زياته التي يقوم بها في الشرق الأوسط، حيث أنه لم يُعلن عن الزيارة سابقا أو جدول أعمالها أو حتى مدتها.

وتشمل جولة بومبيو في الشرق الأوسط دول الخليج (قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت) بالإضافة إلى مصر والأردن.

المصدر: RT