ليبيا – إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة بليبيا “اليونسيف” والوفد المرافق له وبحضور مدير قسم المنظمات بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة.

المجتمعون ناقشوا خلال اللقاء بحسشب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في وضع خطة إستراتيجية تفصيلية مبنية على أسس مدروسة لمناقشتها والعمل بها داخل مراكز الإيواء.



وأكد الوكيل على ضرورة تحديد المدة الزمنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف للأطفال داخل مركز التجميع والمستهدفين خلال الأيام القادمة من عمل المنظمة.



كما شدد على أن يكون التنسيق في توزيع الإمكانيات والإحتياجات داخل مراكز الإيواء وفق الشروط والضوابط التي تراها وزارة الداخلية، متقدماً بالشكر للمنظمة وما تقوم به من مجهودات وتعاونها مع جهاز لهجرة غير الشرعية.