إسبانيا – وجه فرانسيسكو فالديفييسو، وكيل أعمال المهاجم منير الحدادي، انتقادات لناديه برشلونة، بسبب تجميد اللاعب وعدم إشراكه في مباريات الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال فالديفييسو، في تصريحات تلفزيونية إسبانية، إن المدير الفني لبرشلونة، أرنستو فالفيردي، لم يشرك مهاجم البلوغرانا الحدادي المغربي الأصل والإسباني الجنسية، في أي مباراة، وذلك بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، وأن الحدادي بدأ يشعر بأنه لن يلعب حتى يجدد عقده، ما أوقعه في حالة نفسية سيئة.

وكشف وكيل أعمال اللاعب بأن “المدرب أرنستو فالفيردي أبلغ الحدادي بأنه لن يستدعيه لأي مباراة مقبلة حتى يوافق على تجديد عقده الذي ينتهي الموسم الجاري مع الفريق”.

وأشار إلى أن “الحدادي يرى أن هناك الكثير من الوعود من قبل الإدارة الرياضية والمدرب، ولكن لم يلتزموا بها في نهاية المطاف. وهو يرى بأنه اللاعب، الذي لن يعتمدوا عليه”.

ومن جهة أخرى، نفى وكيل أعمال الحدادي، التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى إشبيلية، وذلك في تصريح مقتضب نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو، قال فيها “لا يوجد أي اتفاق مع إشبيلية، إنه مجرد خيار بالنسبة لنا”.

وأوضح أن: “الحدادي قرر عدم التجديد لصالح ناديه الحالي برشلونة، لأنه يريد اللعب والمشاركة في المباريات بانتظام”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت منذ عدة أيام أن الحدادي توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي إشبيلية للانضمام إلى صفوفه مطلع الموسم المقبل، بعقد يستمر حتى عام 2023.

وشارك الحدادي (23 عاما) في 7 مباريات بالدوري، وسجل خلالها هدفا واحدا، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات