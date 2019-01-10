إسبانيا – سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه جيرونا (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

تقدم أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” بهدف مبكر أحرزه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك المهاجم الهندوراسي أنطوني لوزانو التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وسيحتاج أتلتيكو مدريد بذلك إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة على فريق جيرونا، في مباراة الإياب، التي ستجمعهما يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، لكي يبلغ الدور ربع النهائي للمسابقة.

المصدر: وكالات