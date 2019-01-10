ليبيا – أكدت مصادر أمنية وإعلامية إخلاء المقر المؤقت لمجلس الدولة الإستشاري بفندق المهاري ( راديسون بلو ) وسط العاصمة طرابلس .

وقال مصدر من المجلس أن الأعضاء والموظفين أُبلغوا بضرورة إخلاء المقر ومغادرته وذلك لوجود تهديد أمني غير محدد أو دواعٍ أمنية كما قالت قناة ليبيا بانوراما .

وكانت مصادر إعلاية قد تحدثت عن إخلاء شركات ومكاتب فى أبراج ذات العماد كما أكد مصدر من وزارة الخارجية لـ المرصد إخلاء المقر الملحق بالوزارة الذي يتخذه الوزير محمد سيالة مقراً مؤقتاً له ولقسم الشؤون الإدارية .

وكان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا قد أكد مطلع الاسبوع الجاري فى لقاء مع قناة ” بي بي سي ” البريطانية تحرك تنظيم داعش فى العاصمة طرابلس بكل أرياحية .

يتبع

المرصد- خاص