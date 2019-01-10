وبلغ عدد الرحلات الملغاة أكثر من نصف المقررة في دوسلدورف وكولونيا-بون وشتوتغارت، ووصل عددها 1050 رحلة، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأكد مطار دوسلدورف، ثالث أكبر المطارات في ألمانيا، في بيان إلغاء 370 من 580 رحلة مغادرة مقررة الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الاضراب المقرر أن يستمر من الثالثة صباحا لغاية منتصف الليل بالتوقيت المحلي قد يؤثر على نحو 100 ألف مسافر.

وفي مطار كولونيا-بون، حيث تم إلغاء 131 من حوالي 200 رحلة، قالت النقابة “فيردي”: ” إن إضراب موظفي الأمن يؤخر أيضا نقل الشحن”.

وتطالب النقابة التي تمثل 23 ألف موظف أمن في المطارات في أنحاء ألمانيا، برفع الأجور إلى 20 يورو (23,08 دولار) بالساعة مقارنة بـ17 يورو حاليا، أو ما معدله 18 بالمئة تقريبا، إلا أن ااتحاد أرباب العمل “بي دي ال إس” عرض زيادة تتراوح بين 2 و8 بالمئة فقط.

وانعكس الخلاف حول الأجور على الركاب الاثنين عندما شهد مطارا برلين، تيغل وشوينفيلد، “إضرابات تحذيرية” أدت إلى إلغاء نحو 50 رحلة مغادرة.

ومن المقرر أن تنعقد الجولة التالية من المفاوضات بين نقابة فيردي واتحاد أرباب العمل في 23 يناير الحالي.