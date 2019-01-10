وفي الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1293.42 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب ذروة 1298.42دولار المسجلة الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ منتصف يونيو.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1294.20دولار للأوقية، وفق ما ذكرت رويترز.

وهبط البلاديوم نحو واحد بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1311.99دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1342.43دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.67 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 826.50 دولار.