الإمارات العربية – حقق منتخب الإمارات فوزا صعبا على نظيره الهندي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويدين الأبيض الإماراتي بالفضل في انتصاره للاعبيه، خلفان مبارك الرازي، الذي أحرز الهدف الأول له، في الدقيقة 41، ولزميله المهاجم علي مبخوت، الذي سجل هدف الأمان الثاني، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، على استاد مدينة زايد الرياضية.

وانفرد منتخب الإمارات بصدارة المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن كل من منتخبي، الهند وتايلاند، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما يتذيل الأحمر البحريني ترتيب المجموعة، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT