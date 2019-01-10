ليبيا – أكد مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمس الأربعاء إن”المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي الليبي”يهدف إلى خداع الليبيين والتشويش على المؤتمر الذي تعد له يعثة الامم المتحدة في ليبيا.

الدباشي قال عبر منشور له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”إنه لا يعرف من يمول المؤتمر العام الجامع الليبي الليبي،لافتاً إلى أن لا يوجد أي خلفية لمؤسسه والمدعو” محمد العباني”ومن يمثل.

وأشار الدباشي إلى أنه تم الإعلان عن المؤتمر الليبي الجامع الذي سيعقد اليوم الخميس في مدينة صبراتة على الرغم أنها غير ممثلة في هذا المؤتمر التشويشي حسب النظام الأساسي الذي اعده الداعون له.

المندوب السابق لفت إلى أن مدينة زوارة فقط ستكون ممثلة وهي أقل مدن المنطقة سكاناً ، متسائلاً:” من سيدفع تكاليف الإنعقاد في مركب تليل السياحي بمدينة صبراتة؟”.

وتوقع الدبلوماسي أن المدعويين لا يعرفون أن هذا المؤتمر مجرد جهد شخصي لغرض ما ولا علاقة له بالملتقى الذي يتحدث عنه المبعوث الأممي غسان سلامه والذي سيعلن عن تفاصيله الأيام القادمة.