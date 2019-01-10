الدوحة – وصل رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، مساء الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن “صالح وصل الدوحة يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين من بينهم وزير الخارجية محمد علي الحكيم”.

وأضافت، أن “مراسم الاستقبال الرسمي تبدأ صباح اليوم الخميس في الديوان الأميري”.

من جهته، أعلن لقمان الفيلي المتحدث باسم رئيس جمهورية العراق الثلاثاء، عن “أهداف زيارة الرئيس المرتقبة إلى العاصمة القطرية الدوحة”.

وقال الفيلي: إن “الزيارة تأتي استكمالا لجولات الرئيس العراقي الهادفة إلى تنشيط دور البلاد إقليميا ودوليا، وتعزيزا لمكانة العراق بين الدول الشقيقة والصديقة”.

وجاء في بيان الرئاسة، أن “صالح سيعقد خلال زيارته مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين القطريين تهدف إلى تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين”.

المصدر: RT