السعودية – أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، طرح سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار على شريحتين لأجل 10 و31 عاما.

وأوضحت “المالية السعودية” في بيان، أن السندات مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات استحقاق 2029، والثانية بقيمة 3.5 مليارات دولار لأجل 31 عاما استحقاق 2050.

وذكرت أن “الطرح شهد إقبالا من المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار”.

وتوقعت الوزارة أن يتم تسوية الطرح في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أو في تاريخ مقارب له.

ونهاية 2018، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده تعتزم إصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في 2019، للمساعدة في تمويل عجز الموازنة.

ورجح الجدعان حينذاك أن تدخل بلاده أسواق المال الدولية في النصف الأول من 2019.

وتتضمن الموازنة السعودية في 2019، عجزا بقيمة 35 مليار دولار، أو ما يعادل 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السعودية ارتفاع الدين العام بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمائة من ناتج 2017.

وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.