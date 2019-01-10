السعودية – أكدت المملكة العربية السعودية أن لا تنازل عن مطالب “الدول الأربع” لحل الأزمة مع قطر، وطالبت الدوحة بـ” التخلي عن دعم الإرهاب وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وحول تطورات أزمة قطر، قال سفير السعودية في مملكة البحرين، د. عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، لـصحيفة “الوطن” البحرينية، إن “حل الأزمة القطرية يكون عبر استجابة الحكومة القطرية لتنفيذ مطالب الدول الأربع المقاطعة (السعودية والبحرين والإمارات ومصر)، ومن ثم توقف قطر عن دعم الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتصبح جاراً وشريكاً موثوقاً به”.

واعتبر أن “حل الأزمة القطرية سيكون من خلال منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبر الوساطة الكويتية”، مشدداً على أن “الكرة في ملعب القطريين”.

وتطرق السفير السعودي في البحرين إلى “التدخلات القطرية في الشأن الفلسطيني وخاصة الخلافات الفلسطينية الفلسطينية”، موضحاً أن “دولة قطر تلعب دوراً سلبياً تجاه القضية الفلسطينية وتستغل القضية الفلسطينية، وتوظفها سياسياً لمصالحها، وتدخل النظام القطري في دعم “حماس” ليس حبا للفلسطينيين، ولكن يأتي في إطار مخطط لجعل الانقسام يستمر في الأراضي الفلسطينية، وذلك على حساب إرادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي عمل هذا النظام على تأسيس الانقسام وتعزيزه وأطاله أمده، وهذا أمر غير مستغرب لأن قطر منذ عشرين عاماً وهي تقوم بدعم الجماعات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا التدخل السلبي يسبب العديد من التوترات والانقسامات في الداخل الفلسطيني، مما يؤثر على مسار الجهود الدولية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالحكومة القطرية تقوم بدعم بعض الأطراف الفلسطينية خارج نطاق السلطة الفلسطينية (الحكومة)، مستغلة علاقاتها الجيدة مع إسرائيل”.

وذكر أن “دولة قطر، الدولة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة، تسعى لأخذ دور مشبوه في القطاع من أجل بسط نفوذها من خلال تلك الفصائل الفلسطينية والتأثير السلبي على الوضع الفلسطيني الداخلي”.

وبشأن عودة العلاقات مع سوريا، قال السفير السعودي إن بلاده “ستكون مع الموقف العربي”، موضحاً أن “السفارة السعودية في سوريا مغلقة ولا توجد خطوط طيران بين البلدين”.

المصدر: صحيفة الوطن البحرينية