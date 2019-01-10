ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الأربعاء أن تركيا تعمد إلى تهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار عبر إرسال متكرر لشحنات من الأسلحة.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أن الأمر في ليبيا خارج السيطرة والدولة الليبية لا تستطيع حماية حدودها المفتوحة وخاصة الجنوبية ومعابرها الرسمية والسيطرة عليها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأسلحة المضبوطة والقادمة من تركيا تؤدي إلى إطالة الأزمة الليبية وتفجير الموقف وإعطاء فرصة للمجموعات المتشددة والمليشيات المسلحة للظهور من جديد للسيطرة على مواقع أخرى من التراب الليبي.

ومن جهة أخرى، قال السعيدي في مداخلة عبر برنامج “LIVE” والذي يبث على قناة “218 NEWS” إن المؤتمر الوطني الجامع سيربك المشهد الليبي ويدخل البلاد في نفق لانهاية له وأن ليبيا لن تصل إلى بر الأمان من خلاله.

وأضاف السعيدي أن البعثة الاممية قفزت على دورها وخرجت عن مهمتها الأساسية وتابع بأنه لو استمر عمل البعثة بالكيفية الحالية فإن الأزمة ستمتد لـ10 سنوات قادمة.

عضو مجلس النواب رأى أن البعثة أخطأت حينما أدخلت أجساما غير شرعية للمشهد عن طريق اتفاق الصخيرات ، معتبراً ذلك دليلاً على أن البعثة تعمل على إطالة أمد الأزمة.

وحول نهاية ولاية مجلس النواب، قال السعيدي:”سأكون أول السعيدين بمغادرة المجلس ولكن إذا انتهت ولايتنا فلمن نترك الوطن”،مضيفا أن البعثة الأممية هي من أبقت على مجلس النواب حتى الآن عبر اتفاق الصخيرات بالإضافة إلى جماعة الإسلام السياسي الذين فضلوا اللجوء إلى الرصاص بدلا من صناديق الاقتراع.