ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو عدداً من الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الوضع في ليبيا.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن اللقاء تطرق إلى ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف حيث أكد السيسي في هذا السياق إصرار مصر حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة ودحر تلك الآفة وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً،مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة على كافة الجوانب لتدعيم تلك الجهود.

وتناولت المباحثات جهود مصر في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات في ليبيا و اليمن وسوريابما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية إلى جانب توفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.