ليبيا – إجتمع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك أمس الأربعاء مع أطباء من الهيئة الطبية الدولية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس المحلي تاورغاء سبل تقديم الدعم الطبي لمدينة تاورغاء ومعالجة حالات الأمراض وأهمها المرض الجلدي اللشمانيا المنتشر بالمدينة.

وتطرق المجتمعون إلى آلية توفير الخدمات الصحية الأولية المقدمة من الهيئة والتي تشمل بعض الأمراض المعدية والغير المعدية بما في ذلك الامراض المزمنة الشائعة متل ضغط الدم والسكري والربو المزمن والصرع وغيرها إلى جانب توفير كافة الأدوية المطلوبة.