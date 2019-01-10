العثور على “وحش دهني” هائل في نظام الصرف الصحي في بريطانيا

العثور على “وحش دهني” هائل في نظام الصرف الصحي في بريطانيا

أنجلترا – تم في بريطانيا العثور على “وحش دهني” هائل يبلغ طوله 64 مترا في منظومة الصرف الصحي بمدينة سيدموت بجنوب غرب بريطانيا.

وكتبت شركة “South West Water” التي تقوم بتزويد هذه المنطقة بالمياه، على موقعها الإلكتروني، أن تراكم الدهون هذا يعد الأكبر مما تم العثور عليه حتى الآن في هذه المنطقة، ويتجاوز طوله طول 6 حافلات ذات الطابقين.

من جهتها أشارت قناة “Euronews” التلفزيونية الأوروبية إلى أن هذا “الوحش الدهني” أطول من برج بيزا الإيطالي المائل بمقدار 7 أمتار، ومن قوس النصر في باريس بمقدار 17 مترا.

وأضافت شركة “South West Water” أن سبب ظهور تراكم الدهون هذا يعود إلى أن سكان مدينة سيدموت يرمون في المجاري النفايات التي لا يجوز رميها في نظام الصرف الصحي، وبينها المناديل المبللة والزيت والدهون. وأفادت بأن عملية إزالة “الوحش الدهني” ستكون “صعبة” وستبدأ في 4 فبراير وستستغرق نحو 8 أسابيع، مشيرة إلى أن العمال سيستخدمون في عمليتهم خراطيم المياه ذات الضغط العالي والمعدات الخاصة الأخرى.

وذكرت الشركة أيضا أن تكلفة إزالة الانسدادات المماثلة في نظام الصرف الصحي في بريطانيا تبلغ نحو 4,5 مليون جنيه استرليني سنويا.