الأوكرانية – احتجز موظفو مكتب التسجيل العسكري والتجنيد بمدينة خيرسون الأوكرانية شابا جاء إلى المدينة من شبه جزيرة القرم وحاولوا إرساله إلى الجيش الأوكراني.

وأفاد بهذا الحادث ممثل مسؤول حقوق الإنسان في القرم، إسماعيل هاليكوف، الذي عينته السلطات الأوكرانية في البث الحي لإذاعة “كوريش” الأوكرانية.

وقال إن الشاب (20 عاما) وهو لاعب كرة قدم ماهر وصل إلى خيرسون لإجراء محادثات مع ناديي كرة القدم المحليين “كريستال” و”تافريا”، مؤكدا أنه عرف بهذا الحادث من أم الشاب المحتجز.

وأضاف: “كان الشاب في العشرين من عمره يمشي في الساعة الثامنة صباحا إلى محل تجاري في خيرسون. واقترب منه رجلان وسألاه حول عمره وخدمته في الجيش، فأجاب أنه في العشرين من عمره ولم يخدم في الجيش وجاء إلى المدينة من شبه جزيرة القرم. وعندها احتجز الرجلان الشاب وأخذاه في سيارتهما”.

وأوضح هاليكوف أنه اتضح فيما بعد أن الرجلين الخاطفين هما موظفان في مكتب التسجيل العسكري والتجنيد بمدينة خيرسون وقاما بنقل الشاب إلى مكتبهما وأرسلاه للمرور بالفحص الطبي، استعدادا لتجنيده في الجيش الأوكراني.

وتابع أنه سجل كل أعمال العسكريين الأوكرانيين ووجه الشكوى إلى النيابة العسكرية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي