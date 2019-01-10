إسبانيا – حقق النجم الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، رقما مميزا بتسجيله هدفا خلال فوز فريقه على ضيفه ليغانيس (3-0) أمس، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وافتتح راموس باب التسجيل للريال بحلول الدقيقة (44) من علامة الجزاء، وهو الهدف رقم 100 لصاحب الـ32 عاما في مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

وسجل راموس 80 هدفا بقميص ريال مدريد، و 3 أهداف لفريقه السابق إشبيلية، إلى جانب 17 هدفا مع منتخب بلاده إسبانيا.

ويعتبر راموس من أفضل المدافعين في العالم، ويتميز بتدخلاته القوية وبأهدافه الحاسمة، حتى بات يعرف بالمدافع الهداف.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين الريال وليغانيس من كأس ملك إسبانيا ستقام في الـ16 من الشهر الجاري.

المصدر: championat.com