ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء إجتماعاً مع لجنتي المصالحة الوطنية والملتقى الوطني الجامع.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مناقشة الآراء والأفكار الخاصة بوضع تصور عام للملتقى المزمع عقده قريباً برعاية البعثة الأممية ومحاولة الوصول إلى صيغة شاملة يتم التوافق عليها من قبل الأطراف الليبية.

ومن جهة أخرى، أكدت لجنتي المصالحة الوطنية والملتقى الوطني الجامع على أهمية أن يكون الحل نابع من الليبيين أنفسهم.