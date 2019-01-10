وكانت العقود الآجلة الأميركية غرب تكساس عند 51.66 دولار للبرميل في الساعة 08:07 (بتوقيت غرينتش)، منخفضة 70سنتا، بما يعادل 1.3 بالمئة عن التسوية السابقة.

ونزلت عقود خام القياس العالمي برنت 1.2 بالمئةـ، أو 72 سنتا إلى60.72 دولار للبرميل.

وكان كلا السعرين القياسيين قد ارتفع نحو خمسة بالمئة في اليوم السابق مع صعود الأسواق المالية العالمية على أمل أن تستطيع واشنطن وبكين قريبا إنهاء نزاعهما التجاري، مما هدأ المخاوف من حرب تجارة شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم وخطر تضرر النمو العالمي.