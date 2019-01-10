ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء بالناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أهمية تذليل الصعوبات والعراقيل التى تحول دون قيام الاعلاميين بواجباتهم وتأدية عملهم.

ومن جانبه،أكد وزير الداخلية على حرصه بمراعاة حقوق الاعلاميين والصحفيين وسلامتهم ومحاسبة كل من يخالف ذلك بالقانون .

ومن جهته،نقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج على احترامه الكامل للإعلاميين والصحفيين وتقديره لأهمية مايقومون به من أعمال وحقهم في تغطية الأحداث والحصول على المعلومة.