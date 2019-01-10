القاهرة – تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تواصل الولايات المتحدة شن ضربات على “الإرهابيين” في الشرق الأوسط، وأكد استعداد رئيس البلاد، دونالد ترامب، لتنفيذ عمليات جديدة بسوريا.

وأشار بومبيو، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إلى أن ترامب سبق أن أمر عدة مرات بشن ضربات على مواقع الحكومة السورية على خلفية ما وصفه باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأضاف: “أن ترامب مستعد لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا مرة أخرى، لكننا نأمل في ألا يضطر للقيام بذلك”.

وأكد بومبيو أن إدارة ترامب ستعيد العسكريين الأمريكيين من سوريا إلى بيوتهم، إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بمهمة اجتثاث “داعش”.

وتابع: “ستبقى الولايات المتحدة شريكا موثوقا به في محاربة الإرهاب، وضرباتنا في المنطقة ستستمر كلما ظهرت هناك أهداف جديدة، وسنواصل عملنا مع شركائنا في إطار التحالف الدولي لتصفية داعش”.

ووعد بأن “الولايات المتحدة لن تنسحب من الشرق الأوسط قبل الهزيمة الكاملة للإرهابيين في هذه المنطقة”، وأردف: “إننا سنواصل ملاحقة الإرهابيين الباحثين عن المخابئ في الشرق الأوسط كله والعالم برمته”.

وقال بومبيو في خطابه إن “عهد التراجع الأمريكي قد انتهى”، مضيفا: “24 شهرا من حكم ترامب أعادت لبلادنا دورها”.

كما وصف وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة بأنها “قوة خير في الشرق الأوسط”، وزعم: “لم نكن يوما قوة احتلال”.

واعتبر أنه “عندما تتراجع الولايات المتحدة تزداد وتيرة الفوضى”، وتابع: “لقد استخلصنا الدروس من أخطائنا”.

وشدد بومبيو على ضرورة استمرار التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، لافتا إلى سعي الجمهورية الإسلامية إلى “الهيمنة” في المنطقة، فيما تعهد بأن تعمل الولايات المتحدة مع شركائها لإخراج كل العناصر الإيرانيين من سوريا.

المصدر: وكالات