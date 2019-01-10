بومبيو: سنسحب قواتنا من سوريا لكن الحرب على داعش ستتواصل

بومبيو: سنسحب قواتنا من سوريا لكن الحرب على داعش ستتواصل

مصر – جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، اليوم في القاهرة، عزم بلاده سحب قواتها من سوريا، مضيفا أن الحرب ضد تنظيم “داعش” ستتواصل.

وأعرب بومبيو عن شكره للجانب المصري على حسن الضيافة، في أول زيارة له للقاهرة بصفته وزيرا للخارجية، مشيرا إلى أن “شراكة استراتيجية تربط الولايات المتحدة ومصر منذ زمن بعيد، وهذا ضروري ولا سيما الآن”.

وقال: “لقد قابلت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشكرته على جهوده الرامية لمحاربة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن الحرية الدينية”، مضيفا: “ناقشنا الأوضاع في ليبيا والتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة”.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن عقد لقاء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة هذا العام بصيغة 2+2.

وأضاف شكري: “أكدت خلال المباحثات على اعتبار علاقتنا مع أمريكا علاقة استراتيجية”.

المصدر: RT