وأعرب المسؤول الأميركي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، الخميس، عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مشيرا إلى أن “العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي واحدة من أعمق وأوسع شراكاتنا في المنطقة، واتطلع لزيارة جيدة”.

وكان بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة قام بها للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.