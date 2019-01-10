واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع المشرعين الديمقراطيين، الذي بحث خلاله إنهاء الإغلاق الحكومي، بـ “مضيعة للوقت”.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع “تويتر” في أعقاب اللقاء: “سألت ماذا سيحدث بعد 30 يوما إن قمت بحل الأمور بسرعة، هل ستوافقون على “أمن الحدود” الذي يضم الجدار أو السور المعدني؟ وقالت نانسي (بيلوسي، رئيسة مجلس النواب) “لا”. وقلت (لهم) مع السلامة، لا يعمل هناك أي شيء آخر!”.

وأكد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في أعقاب الاجتماع أن ترامب غادر الغرفة بعد أن رفضت نانسي بيلوسي تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكان ترامب قد طالب بتخصيص 5.7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار على الحدود، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر الأسبوع الماضي قانونا لإنهاء إغلاق الحكومة من دون تخصيص الأموال لبناء الجدار.

وأكد ترامب أنه لن يوقع على هذا القانون طالما لم يحصل على التمويل المذكور.

وأسفرت الخلافات بشأن تمويل بناء الجدار عن إغلاق الحكومة لمدة أسبوعين حتى الآن، وحرمان 800 ألف موظف من رواتبهم.

المصدر: رويترز