رسالة مؤثرة من كندة علوش… ماذا فيها؟

رسالة مؤثرة من كندة علوش… ماذا فيها؟

مصر – نشرت الفنانة السورية كندة علوش على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لمخيم عرسال بلبنان والذي يضم اللاجئين السوريين هناك.

المخيم ظهر وقد غطى الثلج كل خيامه لتعلق على الصورة بقولها: “ممكن يكون منظر التلج ممتع لبعض الناس.. وبيحمل معو المآسي والوجع والموت لناس تانية.. تحت كتل التلج البيضا عم يعيشو أهلنا السوريين أقسى أوقات حياتن.. اتذكروهن لا تقسى قلوبكن. كل إنسان قادر يساعد بأي شكل لا يتأخر بالمساعدة.. مخيم عرسال للاجئين السوريين في لبنان”.

كندة تلقت تعليقات كثيرة تحض على مساعدة اللاجئين السوريين، وتدعو إلى التبرع لهم لكي ينجوا من قساوة الشتاء والثلج، كما طالبها عدد من متابعيها بأن تدعو بين زملائها للتبرع للاجئين السوريين.

كندة أعطت لنفسها مؤخراً إجازة قصيرة من العمل حتى يتسنى لها رعاية ابنتها “حياة” التي رزقت بها الفترة الأخيرة من زوجها عمرو يوسف.

وكالات