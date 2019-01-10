ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مستجدات الوضع السياسي بالبلاد.

السراج أطلع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على الخطوات التي إتخذتها البعثة الأممية لإنجاح الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريباً والذي سيضم ممثلين عن الفعاليات والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أحد.

وأوضح المبعوث الأممي إلى أن الملتقى الجامع يستهدف إتمام الإستحقاق الدستوري الإنتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.