فرنسا – أعلنت شركة “Air France” الفرنسية للطيران تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارا من 1 فبراير نظرا لضعف الأداء الاقتصادي للمسار.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن “Air France قررت تعليق الرحلات الجوية المباشرة إلى الرياض اعتبارا من 1 فبراير 2019 وهي تواصل التعاون مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية في مسار الرياض-باريس”.

وأوضح البيان أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لـ”المؤشرات الاقتصادية والتعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية”، مشيرا إلى أن الرحلة الأخيرة ستنطلق يوم 31 يناير من مطار شارل ديغول في باريس لتعود من مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم 1 فبراير”.

وشددت “Air france” في بيانها على أن الركاب الذين يمتلكون تذاكر للرحلات الجوية من باريس إلى الرياض والعودة بعد 1 فبراير سيتم نقلهم من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية أو تعويضهم ماليا.

المصدر: وكالات