دبي – قرر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، تأخير موعد إقلاع طائرته من مدينة دبي إلى لندن، بعد علمه بانهيار طفل من البكاء لعدم تمكنه من التقاط صور تذكارية معه.

ونشر صحفي يدعى ربيع هنيدي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، يوثق لقاء صلاح مع الطفل الإماراتي، وعلق على الفيديو قائلا: “لا شك أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إنسان رائع، فبعد نيله اليوم في دبي جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة، وبعد خروجه من الباب الخلفي في القاعة التي أقيم فيها الحفل وتوجهه مسرعا إلى مطار المجلس كي يستقل طائرة خاصة تعيده إلى لندن، كان بانتظاره طفل اسمه محمد أمجد يبلغ 8 أعوام”.

وتابع هنيدي موضحا أن “أمجد لم يتمكن من اللحاق بصلاح لالتقاط صورة تذكارية معه فانهار باكيا، وعندما علم النجم المصري بالواقعة، قرر تأخير موعد إقلاع طائرته لحين وصول الطفل ليحقق له حلمه.

المصدر: إنستغرام+ وكالات