ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن إجراء الانتخابات كما تأمل وتسعى البعثة الأممية في ليبيا يتطلب أولاً وضع قاعدة دستورية سليمة حتى تكون أرضية لهذه الانتخابات .

عمران أعربت أثناء استضافتها في برنامج “LIVE” والذي بث على قناة 218 أمس الأربعاء عن قلقها من إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي ، معتبرةً أن مجلس النواب قام بخطوة معرقلة تمثلت في إصداره قانون الاستفتاء مصحوبا بعيوب قانونية ورغم أنهم حاولوا تلافي هذه العيوب إلا أنهم وقعوا في عيوب أخرى عندما حصنوا قانون الاستفتاء،على حد قولها.

وأضافت عمران أن هناك إشكالات كثيرة تعيق إجراء الانتخابات في الربيع القادم على رأسها الطعون القضائية التي قدمتها مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومعهم أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة.

عضو الهيئة التأسيسية أوضحت أن معارضة مجلس الدولة للاستفتاء على الدستور إضافة إلى عدم إبداء المجلس الرئاسي لأي موقف تجاه مسألة الاستفتاء تعتبر عوائق وإشكالات تعمق من الأزمة،مبينةً أن الاستفتاء على مشروع الدستور يجب أن يكون أولوية على حساب إجراء الإنتخابات حتى لا تكون المرحلة القادمة مصحوبةً بالفوضى .