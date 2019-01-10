ليبيا – عقد رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال أمس الأربعاء إجتماعاً مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بحضور مدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية ومدراء الادارت والمكاتب الفنية بالمصلحة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق المواضيع المتعلقة بعودة تشغيل المطار والمشاريع المنفذة حالياً من طرف المجلس البلدي والتي بحاجة الى تنفيذ.

وإستعرض المجتمعون خطة المصلحة المستقبلية لتطوير المطار ومرافقه وتجهيزه بما في ذلك الميزانية المقترحة للمطار خلال عام 2019 والتي تم إحالتها مؤخراً للجهات المختصة بالدولة.