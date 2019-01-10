قتلى وجرحى من الصف الأول بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

قتلى وجرحى من الصف الأول بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوبي اليمن

اليمن – أفاد مراسل RT بأن انفجارا وقع في معسكر العند بمحافظة لحج، أثناء عرض عسكري، مضيفا أن المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل قيادات يمنية عسكرية وإصابة رئيس هيئة الأركان العامة.

من جانبهم أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند في لحج.

وأفاد مراسلنا أن الاستهداف، الذي تعرضت له قيادات عسكرية بقاعدة العند أسفر عن إصابة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن بحري عبدالله سالم على النخعي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح، والقائد العسكري البارز جواس.

وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.

المصدر: RT + وكالات