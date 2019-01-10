وسجل لاعب الوسط سونجكراسين شاناتيب الهدف الوحيد في الدقيقة 58، ليمنح تايلاند أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، عقب خسارة قاسية 4-1 أمام الهند في مباراتها الأولى، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وبقي رصيد البحرين نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادلها 1-1 مع الإمارات، الدولة المستضيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي.

وتلتقي الإمارات مع الهند في المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الخميس.