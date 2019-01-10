وكانت الممثلة جود ضمن مجموعة كبيرة من النساء اللاتي اتهمن واينستين العام الماضي بالتحرش بهن جنسيا، حيث وجهت المحكمة له في مايو الماضي تهم الاغتصاب من الدرجة الأولى والثالثة وارتكاب جرائم جنسية.

وعلى الرغم من رفض دعوى غود بشأن التحرش الجنسي، فإن قاضي المحكمة قال إنه بإمكانها الاستمرار بمقاضاة واينستين، الشهير بذئب هوليوود، في ما يتعلق بالتشهير والإساءة لها مهنيا.

واتهمت نجمة هوليوود واينستين بالتحرش الجنسي، في انتهاك لقانون ولاية كاليفورنيا الذي يحظر مثل هذا السلوك من قبل الأشخاص في أماكن العمل أو خلال الخدمة أو أثناء العلاقة المهنية مع الآخرين.

ورفعت جود الدعوى القضائية في أبريل 2017.

ووفقا لوثائق المحكمة، تقول الممثلة الشهيرة إن واينستين دعاها إلى غرفة فندقية في بيفرلي هيلز في أواخر عام 1996 أو أوائل 1997 لمناقشة أدوار سينمائية محتملة.

لكن عندما دخلت إلى غرفة الفندق، ظهر واينستين في رداء الحمام، وبدلا من مناقشة أدوار السينما، سألها عما إذا كان يمكنه أن يتبادلا “خدمة التدليك”، وفقا لوثائق المحكمة.

وتتضمن الدعوى القضائية التي رفعتها جود طلب واينستين منها أن تشاهده وهو يستحم، حسب الوثائق. واتهمته أيضا بتشويه سمعتها في الوسط الفني، مما أثر على أدائها المهني.

ونفى واينستين تهمة التشهير بجود أو التدخل في مسيرتها المهنية. وقال محاميه: “لقد قلنا منذ البداية أن هذا الادعاء غير مبرر”، وأضاف: “نعتقد أننا سننتصر في نهاية الأمر على ادعاءاتها المتبقية”.