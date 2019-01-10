لن تقشروا الخيار بعد قراءة هذا الخبر

لن تقشروا الخيار بعد قراءة هذا الخبر

ألمانيا – أوصى المركز الاتحادي الألماني للتغذية بعدم ‫تقشير الخيار.

‫وأوضح المركز أنّ سبب هذه التوصية يعود إلى كون الفيتامينات والمعادن موجودة تحت القشرة مباشرة.

وشرح المركز أن الخيار غني بفيتامين (B) وفيتامين(C) وفيتامين (E)، كما أنه ‫يزخر بالحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

‫وأضاف خبراء التغذية الألمان أن الخيار يمتاز أيضا بأنه قليل السعرات ‫الحرارية؛ حيث تحتوي مئة غرام منه على 12سعرا حراريا تقريبا؛ وذلك لأنه ‫يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 97%، مما يجعله مثاليا لإنقاص الوزن ‫واستعادة الرشاقة.

‫ومن المزايا الصحية الأخرى للخيار أنه يتميز بتأثير مُدر للبول وغني بالألياف الغذائية، وفقاً لما أوضحه الخبراء.

يُشار إلى أنّ خبراء التغذية ينصحون بالإكثار من تناول الخضار والفاكهة والحرص على إدخالها إلى النظام الغذائي اليومي.