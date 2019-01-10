أنجلترا – كلفت إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خزائن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أموالا طائلة بلغت 16.5 مليون يورو.

وقررت إدارة فريق الشياطين الحمر الاستغناء عن خدمات جوزيه مورينيو “السيشال وان”، بسبب النتائج السيئة له في البريمير ليغ، ودفع ثمن ذلك مبلغا ضخما بلغ 16.5 مليون يورو.

وكان مانشستر يونايتد قد أنفق أموالا طائلة، في مايو 2016، للظفر بخدمات المدرب البرتغالي، وبالفعل نجح في التعاقد مع “السيشال وان”، لمدة 4 سنوات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مورينيو على أموال طائلة على خلفية إقالته، ففي صيف 2004 تولى تدريب تشيلسي الإنجليزي، وبعد انجازه التاريخي في الموسم الأول له مع النادي اللندني، عندما قاده إلى التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 50 عاما، واحتفظ به في الموسم التالي، توترت علاقته مع بعض لاعبي “البلوز”، في الموسم الثالث، ورحل المدرب البرتغالي عن النادي قبل انتهاء عقده، وحصل على تعويض ضخم زاد على 23 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 25 مليون يورو).

وبعد ذلك، عمل المدرب البرتغالي لمدة عامين في إنتر ميلان، ومن ثم انتقل للعمل مع ريال مدريد، ورحل عنه قبل نهاية العقد، ولكن من دون الحصول على أي تعويض.

عاد مورينيو، ومن جديد، لتدريب تشيلسي، لأن مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبرامويتش، كان يأمل في أن يقود الداهية “البلوز” للفوز بدوري أبطال أوروبا، واكتفى البلوز ببلوغ الدور قبل النهائي، وهو أمر لم يعجب أبراموفيتش وجمهور النادي، ليغادر المدرب مجددا أسوار “ستامفورد بريدج”.

ونال مورينيو، خلال فترتي التدريب في تشيلسي، بفضل الإقالة حوالي 35 مليون يورو.

وبهذا الشكل حصل المدرب البرتغالي بفضل 3 استقالات على أكثر من 50 مليون يورو.

المصدر: وكالات