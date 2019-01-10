ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية اليوم الأربعاء أن تعيين وكيل لرئيس جهاز الرقابة الادارية من إختصاص مجلس النواب منفرداً وفقاً للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي.

نصية قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن أي محاولة لتكليف أوأعفاء خارج مجلس النواب “باطلة” ويتحمل من قام بها أو قبلها المسؤولية القانونية.

وطالب نصية مجلس النواب بتكليف وكيل فوراً لاستمرار عمل الجهاز.

يشار إلى أن موضوع منصب رئيس ووكيل هيئة الرقابة الادارة يشهد تضارباً بين أعضاء الرئاسي وجدلاً بين رئيس الهيئة الذي طالب برفع الحصانة عن رئيس المجلس الاستشاري الذي إعتبر أن المطالبة برفع الحصانة عليه مناورة سياسية ، قبل أن تسرب مستندات من ديوان المحاسبة تثبت تورط الاخير بصرف 10 مليون دينار لجهة غير معلومة بالمخالفة لصحيح القانون.