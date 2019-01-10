الولايات المتحدة – كشفت شركة إتش تي سي النقاب عن موديل جديد من نظارات الواقع الافتراضي خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2019 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن النظارة Vive Cosmos تأتي بلا أسلاك ومزودة بمستشعرات خارجية، حيث تم تركيب مستشعرات النطاق المحيط في جسم النظارة مباشرة، على غرار الموديل Quest من شركة أوكولوس المنافسة.

ولم تفصح شركة إتش تي سي عن أي تفاصيل بخصوص التجهيزات التقنية أو الأسعار أو موعد طرح نظارة الواقع الافتراضي الجديدة في الأسواق، على أن يتم كشف المزيد من المعلومات خلال العام الجاري.

واستغلت الشركة التايوانية مشاركتها في معرض CES 2019 وقدمت إصداراً جديداً من الموديل الفاخر Vive Pro، والذي يمكنه التعرف على حركة العين، وتهدف نظارة الواقع الافتراضي الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين، حيث يمكن التحكم في القائمة اعتماداً على نظرة العين دون الحاجة إلى ذراع التحكم.

وقد قامت شركة إتش تي سي بدمج وظيفة التحكم في لعبة البيسبول MLB Home Run Derby VR في نظارتها الجديدة، ومن المتوقع طرح الموديل Vive Pro Eye خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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