ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت من ضبط أكثر من 90 كيلو غرام من الذهب بقيمة 11 مليون دينار كانت بحوزة مهربين على مقربة من الحدود مع ليبيا في ثلاث عمليات منفصلة خلال أقل من أسبوع.

الوزارة أوضحت في بلاغاً لها عبر موقعها الرسمي أن الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة برج الخضراء برمادة حجزت أكثر من 60 كيلو غرام من الذهب في شكل مصوغ كانت بحوزة 3 مهربين من جنسية أجنبية.

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن عملية الضبط تمت بعد رصد الوحدات العسكرية وجود سيارة مشبوهة رباعية الدفع بصدد التوغّل داخل التراب التونسي فتم إجبار سائقها على التوقف بإستعمال الرمايات التحذيرية وبتفتيش السيارة تم العثور على كمية الذهب المذكورة والتي تتجاوز قيمتها المالية 7 مليون دينار.

ولفت البلاغ إلى أنه سيجري تسليم المعنيين بالأمر إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم فيما سيتم تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية.

وفي بلاغاً أخر ،أوضحت الوزارة أن الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بالمرّة في ولاية تطاوين تمكنت من حجز حوالي 24 كيلو غرام من الذهب في شكل مصوغ كانت بحوزة ثلاثة مهربين فروّا إلى التراب الليبي عند رصدهم من طرف الوحدات العسكرية.

وزارة الدفاع نوّهت إلى أن كمية الذهب هي من عيار 18 وتبلغ قيمتها المالية حوالي 2.8 مليون دينار وقد تم تسليمها إلى المصالح الديوانية بالمكان.