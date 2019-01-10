ليبيا – قام وزير عدل الوفاق محمد لملوم بزيارة تفقدية للمقار العدلية بتاجوراء صباح الأربعاء برفقة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة المتابعة.

الزيارة شملت بحسب المكتب الاعلامي للوزارة المقار المتضررة والمحتاجة لأعمال الصيانة كمحكمة تاجوراء الجزئية ، كما زار الوزير مقر نادي الهيئات القضائية .

وأهاب لملوم بضرورة عقد جلسات المحاكمة بالقاعات المخصصة لها عِوضاً عن عقدها بالمكاتب إلتزاماً بمبدأ علانية الجلسات مع استحداث أرشيف جامع لأعمال القضاء بالدولة الليبية بمقر الوزارة وذلك لتخفيف حمل التخزين على المحاكم.

واستمع وزير عدل الوفاق لإشكاليات العمل من قبل الموظفين ، مُشيراً لأمين سره بتدوينها والوعد بوضع الحلول اللازمة لها بشكل حثيث .

يشار إلى أنه كان في استقبال الوزير خلال زيارته المحامي العام بمحكمة استئناف طرابلس مدير مكتب النائب العام ورئيس محكمة شرق طرابلس الابتدائية ورئيس نيابة شرق طرابلس الابتدائية ومدير نيابة تاجوراء الجزئية وقاضي الأشراف بالمحكمة.