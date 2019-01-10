Asus ROG Mothership هو حاسوب ألعاب جديد من شركة Asus بتصميم يعد الأول من نوعه في العالم

Asus ROG Mothership هو حاسوب ألعاب جديد من شركة Asus بتصميم يعد الأول من نوعه في العالم

الصين – تقف شركة Asus وراء تصنيع بعض من أفضل حواسيب الألعاب المتاحة في السوق اليوم، فحواسيب Asus ROG التابعة لهذه الشركة العريقة في مجال صناعة الحواسيب تحظى بشعبية كبيرة جدًا بين أوساط اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

وفي حالة إذا كنت واحدًا من عشاق منتجات هذه الشركة، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة Asus قامت اليوم في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية بإزاحة الستار رسميًا عن حاسوب ألعاب جديد لا يشبه أي حاسوب آخر، فقد قامت شركة Asus بتصميم الحاسوب Asus ROG Mothership ليكون حاسوب مكتبي من فئة الكل في الواحد على هيئة حاسوب محمول.

يخرج المسند من الواجهة الخلفية للشاشة بلمسة زر واحدة، ويمكن فصل لوحة المفاتيح عن الشاشة وإستخدامها لاسلكيًا. وبذلك يصبح Asus ROG Mothership بمثابة حاسوب محمول مثل Surface Pro، ولكنه يملك القدرة على تشغيل الألعاب بكفاءة عالية.

يتصادف أن يكون Asus ROG Mothership هو أول حاسوب للألعاب يأتي مسبقًا مع بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce RTX 20 Series، لذا فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q. وعلى الرغم من أنه يتنكر على هيئة حاسوب محمول، فجميع مكونات هذا الجهاز موضوعة خلف الشاشة التي تمتاز بحجم 17 إنش وبدقة FullHD مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز كذلك بسرعة إستجابة تبلغ 3 أجزاء من الثانية ومعدل تحديث يبلغ 144Hz.

سمح التصميم العمودي لشركة Asus بتنفيس الحرارة الشديدة الناتجة عن حاسوب من هذا النوع، بدلا من حبسها بين لوحة المفاتيح والسطح الذي يحمل الجهاز. ووفقا لشركة Asus، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب مع ما يصل إلى الجيل الثامن من المعالج Intel Core i9 والذي تم كسر سرعته بسبب كفاءة التبريد التي يوفرها التصميم العمودي. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن كذلك الحصول على هذا الحاسوب مع ما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع ثلاث ذواكر تخزينية من نوع SSD. وتشمل الميزات الأخرى دعم خاصية الأمان Windows Hello، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ MicroSD، فضلا عن منفذ Ethernet، ومنفذين للشحن بقوة 280W.

هذا الحاسوب ليس محمولاً بقدر الحواسيب المحمولة المعهودة، فقد ذكرت لنا شركة Asus أن Asus ROG Mothership يزن حوالي 4 كيلوجرامات ونصف. وقبل الختام نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الحاسوب Asus ROG Mothership للبيع في وقت لاحق من هذا الربع بسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.