سيؤل – نحن نعلم بأن العديد من الأشخاص يتوقعون رؤية هاتف سامسونج القابل للطي نظرًا لأن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي كانت تسعى لإنشاء مثل هذا المنتج لأطول فترة ممكنة.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت لنا عن التصميم الأولي لهاتفها الذكي القابل للطي الأول على أمل أن يتم إطلاق النسخة النهائية من هذا الهاتف هذا العام.

ومع ذلك، يبدو أن شركة سامسونج تعرضت لضربة قوية لأن شركة صينية تدعى Royale قامت بإطلاق FlexPai الذي يعتبر أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم. يتم حاليًا عرض هذا الجهاز في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. وكما يمكنك أن تتوقع، فمن الممكن طي هذا الجهاز إلى نصفين بحيث يمكن إستخدمه كهاتف ذكي أو كجهاز لوحي.

الأفضل من ذلك هو أنه يضم المواصفات التقنية الأحدث المتاحة في السوق اليوم، فهو يضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، كما أنه يضم 8GB من الذاكرة العشوائية، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويضم شاشة بحجم 7.8 إنش تمتاز بدقة Quad HD.

من حيث التصميم، فإن FlexPai ليس هو بالضرورة الهاتف الأجمل على الإطلاق، ولكن لا يمكننا لوم شركة Royale على ذلك لأنه كما يحدث عندما يتم طي قطعة من الورق، فهذا الجهاز يصبح ضخمًا أيضًا عندما يتم طيه. الآن لا يزال الجميع يتساءل حول ما إذا كانت الهواتف الذكية القابلة للطي ستكون الشيء الكبير المقبل في سوق الهواتف الذكية، ولكن نحن نعتقد بأن الأسعار هي من ستحكم على ذلك مع العلم بأن FlexPai يكلف 1318 دولار أمريكي لنسخة المطورين.