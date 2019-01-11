وانتعشت أسعار النفط تزامنا مع بدء تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة “أوبك” لأجل تقلص المعروض، لكن السوق ما تزال في حالة ترقب بسبب توقعات التباطؤ الاقتصادي في 2019، بحسب ما نقلت رويترز.

ووصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 61.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0555 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.15 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميري أربعة سنتات عن التسوية السابقة إلى 52.55 دولار للبرميل.

ويسير الخامان نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت بقرابة ثمانية في المئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو عشرة بالمئة.