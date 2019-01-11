ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة أمس الخميس بعميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس مؤسسة التضامن سرت عصام بن عثمان وعدد من المواطنين أصحاب المنازل التي تضررت نتيجة معارك تحرير سرت من تنظيم داعش الارهابي.

حمزة أطلع بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت على المعاناة التي تعيشها العائلات التي فقدت منازلها وأصبحت من غير مأوى وهي تنتظر حلول جذرية لمشاكلهم.

وأكد حمزة على أن نتائج اللقاء ستكون أمام مكتب رئيس المجلس الرئاسي خلال ساعات ، مشدداً على أن يتم إحالة الكشوفات بالمنازل المتضررة بإشراف مباشر من المجلس البلدي وأن تكون القوائم بشفافية ووفق الرقم الوطني حتى تصل القيم الخاصة ببدل الايجار والتعويضات لمستحقيها .

وتطرق اللقاء إلى دعم العائلات والإهتمام بالحالات المستعصية والمرضى منهم .

وبدوره ، أكد عميد بلدية سرت على أن المواطنين في إنتظار نتائج زيارة رئيس المجلس الرئاسي للمدينة.