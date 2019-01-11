الحكومة المؤقتة تخصص 620 مليون دينار للجنة إعادة الإستقرار إلى بنغازي

الحكومة المؤقتة تخصص 620 مليون دينار للجنة إعادة الإستقرار إلى بنغازي

ليبيا – أقرت لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي أمس الخميس ميزانية تقديرية بحوالي 620 مليون دينار للعام الجاري وذلك خلال اجتماعها العادي الأول للعام الجاري برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة العديد من القضايا الخاصة بإعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بعدما شهدته من حرب على الإرهاب.

وقررت اللجنة خلال الإجتماع إعتماد الميزانية التقديرية المعتمدة لاجتماع لجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي وقدرها620 مليون دينار بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية لإتمام إجراءات الصرف برئاسة رضا الفريطيس وعضوية عضوين ماليين من مصرف ليبيا المركزي.

واستعرضت اللجنة تقريرا عن تحليل حساب تكلفة إزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام وما ورد به من توصيات كما وافقت على تعديل أسعار مادة البيتومين لمشروعات الطرق المبرمة عقودها من قبل لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

اللجنة وافقت على تنفيذ53 مشروعا في مجال الطرق ورصفها وإغلاقها بقيمة اجمالية تقد ربأكثر من 96مليون دينار وإدراجها بالميزانية التقديرية المعتمدة للجنة إعادة الاستقرار وصيانة مقرات وزارة الخارجية بمدينة بنغازي البالغ عددها 3 مقرات بقيمة اجمالية قدرها 6ملايين دينار.

واعتمدت اللجنة صيانة مقر المجلس البلدي بنغازي بطريق المطار بتكلفة تقديرية قدرها12مليون وتنفيذ خط مياه شرب بقطر 200 ملم من خزان قاريونس إلى محطة مياه قنفودة بتكلفة تقدر بأكثر من 722 ألف دينار وتنفيذ خط مياه شرب بقطر 200 ملم من خزان قاريونس إلى محطة مياه قنفودة بتكلفة تقديرية بأكثر من 813 الف دينار.

المجتمعون إتفقوا على إجراء صيانة جذرية لقسم لأقسام “الرجال أ-ب”– النساء “أ-ب” بمستشفى الجلاء بتكلفة تقدر بأكثر من 4ملايين دينار وإجراء صيانة جذرية لقسم عظام الأطفال وقسم الحروق والممرات الواصلة بين الأقسام ومطالع الدرج بمستشفى الجلاء.

وفي سياق متصل،أقرت اللجنة أعمال توصيل منظومة الغازات الطبية لبعض الأسرّة بمستشفى الجلاء بتكلفة تقديرية بأكثر من 3 ملايين واعتماد التدفقات المالية المقدمة من مصرف ليبيا المركزي حول شراء عدد 5000 وحدة سكنية والمنفذة عن طريق شركة برقة ليبيا القابضة بمنطقتي “جردينة – دريانة” المستهدف توزيعها على نازحي مدينة بنغازي المتضررة مساكنهم جراء الحرب على الإرهاب.

وخصصت اللجنة مبلغا للعقد قدره 767 مليون دينار سيتم سدادهن للشركة على مراحل وفق التدفقات المالية التي حددت من قبل مصرف ليبيا المركزي وتجهيز وصيانة مبنى ديوان رئاسة الوزراء وصيانة مبنى منارة بنغازي بتكلفة تقديرية

وفي قطاع التعليم، أقرت اللجنة مشروع إنشاء مدرسة الكويفية والنواقية وسيدي خليفة.

كما وافقت اللجنة على إنشاء مستشفى الأورام ببنغازي بتكلفة قدرها 55 مليون دينار ودعم نفقات إجراء عمليات طبية بأطباء زوار من الخارج لإجراء العمليات الجراحية للقلب المفتوح بتكلفة تقديرية قدرها 2م ليون دينار.

لجنة إعادة الإستقرار قررت تطوير الكادر الفني والإداري بديوان المجلس التسييري ببنغازي وإنشاء النصب التذكاري للشهداء بمدينة بنغازي بحديقة 23 يوليو إضافة إلى صيانة وتجهيز عدد 3 آبار مياه بمنطقة النواقية.