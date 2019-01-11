ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري أمس الخميس أن البعثة الأممية تحاول القفز على مشروع الدستور،لافتاً إلى أن البعثة تتبع أسلوب ممنهج ضده.

السريري أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانورما” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن مشروع الدستور وثيقة ليبيا بإمتياز معدة من قبل وطنيين وتعتبر من أفضل المشاريع الدستورية في المنطقة وتبين أسس إختيار الرئيس وصلاحيات السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بالبلاد،على حد قوله.

وتسائل السريري عن سبب القفز على مشروع الدستور من قبل البعثة الأممية ، معتبراً المسودة الحالية لمشروع الدستور أقوى وثيقة دستورية بالبلاد حسب قوله.