الكويت – أفادت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع تحويلات العاملين الوافدين في الكويت للخارج، بنسبة 3.9 بالمئة، على أساس سنوي، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018.

وحسب مسح “الأناضول” الذي استند على بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفعت تحويلات العاملين للخارج إلى 3.272 مليارات دينار (10.8 مليارات دولار) خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2018.

وبلغت تحويلات العاملين نحو 3.149 مليارات دينار (10.4 مليارات دولار) في الفترة المماثلة من 2017.

وخلال 2017، تراجعت تحويلات العاملين الوافدين في الكويت للخارج، بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، إلى 4.14 مليارات دينار (13.7 مليار دولار)، من 4.56 مليارات دينار (15 مليار دولار) في العام السابق له.

وحسب البيانات، سجلت التحويلات نحو 1.057 مليار دينار (3.49 مليار دولار) بالربع الثالث 2018، منخفضة من 1.186 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) بالربع الثاني من نفس العام.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 بالمئة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).